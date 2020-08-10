Футболист «Зари» заразился коронавирусом

Полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Иванисеня заболел коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.



Отмечается, что Иванисеня почувствовал недомогание еще 6 августа. Медицинский штаб команды отправил игрока для сдачи ПЦР-теста. По результатам теста у футболиста был диагностирован коронавирус.



Сейчас Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. «Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется лишь на отсутствие вкуса и обоняния», — рассказали в Заре. Там добавили, что в скором времени полузащитнику проведут повторный тест.



У других игроков «Зари» и тренерского штаба коронавирус не выявлен. Сегодня команда вернулась к тренировкам в Запорожье.