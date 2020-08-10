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Боевики сегодня соблюдали режим «тишины»

10 августа 2020, 18:13

Боевики сегодня соблюдали режим «тишины»

С начала суток и по состоянию на 18:00 боевики не открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня ровно полмесяца с тех пор провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. К счастью, за этот период, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные восстановили энергоснабжение в поселках Травневое и Гладосово Бахмутского района Донецкой области, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электричества.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Также продолжают использоваться беспилотники, что запрещено договоренностями. 

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