Боевики сегодня соблюдали режим «тишины»

С начала суток и по состоянию на 18:00 боевики не открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Сегодня ровно полмесяца с тех пор провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. К счастью, за этот период, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.



Отмечается, что военные восстановили энергоснабжение в поселках Травневое и Гладосово Бахмутского района Донецкой области, которые из-за боевых действий длительное время были отрезаны от электричества.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Также продолжают использоваться беспилотники, что запрещено договоренностями.