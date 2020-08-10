Украина вошла в «зеленую» зону по COVID-19

Украина вошла в «зеленую» зону по распространению коронавирусной инфекции. Об этом следует из данных, опубликованных Министерством здравоохранения.



За последние 14 дней показатель заболеваемости в стране составил 38,10 на 100 тысяч населения.



Среди стран-членов Всемирной организации здоровья в «зеленую зону» попали также Словакия, Венгрия, Грузия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия.



В «красную» зону вошли 105 стран, среди которых Польша, Румыния, Молдова и Россия, Германия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Франция, Греция и другие.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 008 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.