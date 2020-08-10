Министра экологии времен Януковича объявили в розыск по делу о даче $6 млн взятки НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщается на сайте МВД.



Злочевского разыскивают в рамках досудебного расследования по ст. 369 ч.4 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).



В рамках этого дела Злочевского подозревают в даче взятки руководству антикоррупционных органов (НАБУ и САП) при предыдущей власти в размере 6 млн долларов за закрытие уголовного производства против Burisma, нефтегазовой фирмы экс-чиновника. Действующие руководители САП и НАБУ также считают, что к делу могут быть причастны сотрудники Офиса генерального прокурора.

1 июля НАБУ сообщило Злочевсокму о подозрении в организации попытки подкупа руководства НАБУ и САП. Подозрение экс-министру прислали по почте по месту регистрации и средствами телефонной связи.