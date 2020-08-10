По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 976 заболевших коронавирусом, из них одному человеку диагноз COVID-19 поставили за минувшие сутки. С начала пандемии 827 человек выздоровели, 13 — умерли.



В Луганской области за воскресенье зафиксировано два новых случая заболевания. Всего подтверждено 156 случаев COVID-19. Из них 117 человек уже выздоровели, один — скончался.





Боевые действия



7 августа в Перевальском районе Луганской области на гранате подорвался семилетний мальчик, заявили в «МЧС ЛНР».



В Украине статус пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тысяч детей, что составляет всего 20%.



Политика



Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук анонсировал введение в переговоры «людей или человека, который хорошо знает Донбасс, который жил, работал на Донбассе».



Экономика



Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание свободных экономических зон на Донбассе позволит «оживить» территорию с точки зрения бизнеса.



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