Иран не собирается платить Украине компенсацию за сбитый самолет

В Иране считают, что компенсацию за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» должны платить европейские страховые компании. Об этом передает «Суспільне» со ссылкой на иранское государственное информагентство PressTV.



«Если какая компенсация должна платиться, то это должны сделать компании, которые страховали самолет», — заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.



Он отметил, что поскольку украинский борт был застрахован европейскими компаниями, то они и должны платить.



В то же время, заявление Сулеймани касается только выплаты за самолет, а не компенсаций семьям погибших. Европейские авиационные страховые компании пока не комментировали возможность выплат за самолет.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.



Иран согласился выплатить компенсацию семьям за сбитый неподалеку Тегерана самолет МАУ.