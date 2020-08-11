Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп предложил провести саммит «Большой семерки» в ноябре, после президентских выборов в США и добавил, что пригласил бы на встречу президента России Владимира Путина. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме, передает «Укринформ».



«Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина — ред.) На встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую семерку". И некоторые уже согласился принять участие», — заявил Трамп.



Во время брифинга американского президента у Белого дома произошла стрельба, поэтому Трамп прервал пресс-конференцию и покинул помещение вместе с охраной.



Позже Трамп вернулся к журналистам и сообщил, что нападающий был ранен и доставлен в больницу.



В конце мая Трамп заявил, что переносит встречу «Большой семерки» с конца июня по меньшей мере на сентябрь 2020 года.



Россию исключили из «Большой восьмерки» в марте 2014 года в связи с агрессией в Украине.