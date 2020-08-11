«ДНР» сообщила о двух умерших и 30 заболевших коронавирусом за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 36 и 75 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Отмечается, что два случая заболевания коронавирусом обнаружены у прибывших с подконтрольной Украине территории и один случай — у приехавшего из России. Другие случаи COVID-19 выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, из них трм медицинских работника.



За все время пандемии «ДНР» признает 1963 случаев COVID-19. Из них 901 пациент выздоровел, а 113 человек умерли. Продолжают болеть 949 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 993 случая заболевания коронавирусом.