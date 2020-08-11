Кориневич: Большинство жителей ОРДЛО не накажут после деоккупации

Глава представительства президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания. По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти. Об этом пишет «РБК-Украина».



Он пояснил, что в концепции деоккупации не прописывается «каталог профессий», чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть «амнистирован», а кто — наказан.



«Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства», — отметил глава группы.



По итогам обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в ходе заседания Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, поскольку РФ требует убрать из нее упоминание о реинтеграции переселенцев.