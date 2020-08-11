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В МИД ФРГ считают невозможным проведение выборов в ОРДЛО

11 августа 2020, 10:56

В МИД ФРГ считают невозможным проведение выборов в ОРДЛО

Демократические выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока невозможны. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает «Интерфакс-Украина».

«Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет. Здесь от Москвы также требуется использовать свое влияние», — сказал Маас.

По его словам, недавно достигнутое соглашение о полном прекращении огня на Донбассе дает повод для надежды. «Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что дает людям на востоке Украины так необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу», — заявил Маас накануне визита в Россию.

По его словам, ФРГ продолжает делать ставку на «конструктивное участие России в «нормандском формате».

«Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в «нормандском формате», — указал он.

Германский министр приветствовал планы проведения Киевом региональных выборов, по его мнению, это хороший знак «для участия украинцев в демократических процессах».

8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и 8 — в Луганской.

Гражданская сеть «ОПОРА» призвала органы власти обеспечить избирательные права граждан.

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