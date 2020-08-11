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В Луганской области сообщили о шести заболевших COVID-19 за день

11 августа 2020, 11:38

В Луганской области сообщили о шести заболевших COVID-19 за день

За минувшие сутки в Луганской области выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областная госадминистрация. 

При этом пятеро заболевших из Северодонецка: трое находились на самоизоляции; один был госпитализирован с пневмонией; еще один - из круга ранее определенных контактных лиц.

Также коронавирус обнаружен у жителя Новоайдарского района, который контактировал с больным коронавирусом.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины диагноз COVID-19 подтвержден у 162 человек. Из них выздоровели 117 человек, а один - скончался. Продолжают лечение 44 пациента.

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