В ВСУ выявили еще 14 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Двое заболевших госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Казатинскую ЦРБ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Остальные лечатся дома под наблюдением врачей. «Львовская область — 10 военнослужащих, Житомирская — 1 военнослужащих и Киевская — 1 сотрудник ВС Украины », - говорится в сообщении.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 697 человек, летальных случаев — 6.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 158 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.