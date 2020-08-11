Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о легализации игорного бизнеса. Соответствующая информация указана на сайте Верховной Рады.



Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские конторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн-покера.

Ранее ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в парламент на доработку. В тексте документа были обнаружены противоречия из-за наличия несогласованных правок, которые были внесены перед голосованием.



В частности, в законопроекте учтены две противоречащие друг другу поправки. Указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься как Кабинет министров, так и профильный комитет Верховной Рады.



Также финальный текст документа была внесена норма, что казино могут быть открыты не только в пятизвездочных отелях, но и в четырехзвездочных.



Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса 14 июля.