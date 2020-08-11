Через КПВВ «Станица Луганская» мужчина пытался пронести в кроссовках 27 граммов наркотиков

На КПВВ «Станица Луганская» задержали мужчину, который пытался пронести с собой через пункт пропуска 27 граммов наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Мужчина направлялся на временно неподконтрольную территорию Луганской области.



На пакет с веществами сработала служебная собака пограничников. Во время осмотра в стельках кроссовок 24-летнего мужчины было обнаружено три пакетика с кристаллическим порошком общим весом 27 граммов.

Правоохранители направили в Нацполицию уведомление для открытия дела по ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).