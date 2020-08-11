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Германия призвала расследовать нарушения «режима тишины» на Донбассе

11 августа 2020, 13:34

Германия призвала расследовать нарушения «режима тишины» на Донбассе

Нарушения режима прекращения огня на Донбассе необходимо расследовать, создав соответствующую инфраструктуру для этого. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Обе стороны всегда утверждают, что именно другая сторона нарушила. Ситуация стала бы намного более объективной, если бы мы были в состоянии проверять, кто действительно нарушает режим прекращения огня», — сказал он на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Маас добавил, что «режим тишины» на востоке Украины является важным сигналом, но за ним должны последовать другие шаги: разведение сил и средств, разминирование, решение гуманитарных вопросов.

Также глава МИД ФРГ назвал позитивом возобновление деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по обе стороны линии соприкосновения. Работа наблюдателей была затруднена на неподконтрольной Украине территории из-за пандемии коронавируса.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось

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