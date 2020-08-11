Богдану сожгли автомобиль. Он назвал это «угрозой от власти»

Бывшему руководителю Офиса президента Андрею Богдану сожгли автомобиль «Тесла». Сам экс-чиновник расценивает это как угрозу от действующей власти и видит в происшествии «определенный символизм» — поджог совпал с полугодичной датой его увольнения из ОП.



«Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти», — заявил Богдан.



«Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик», — добавил он.



Богдан также пообещал вывести заказчиков и исполнителей на чистую воду.



Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля «Тесла». Инцидент произошел сегодня ночью, 11 августа на улице Юности в Днепровском районе столицы.



Кроме автомобиля Богдана пострадали также две припаркованные рядом машины «Мазда» и «Хонда», принадлежащие местным жителям.

В период президентской избирательной кампании в Украине бывший адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан отвечал за юридическое направление в штабе Владимира Зеленского. Позже возглавил Офис президента, где пробыл до февраля 2020 года. Его увольнение связывают с конфликтом с советником президента Андреем Ермаком, который занял должность Богдана.