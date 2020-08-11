В Донецкой области восемь заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Состояние восьмерых заболевших коронавирусом в Донецкой области расценивается как тяжелое. Об этом заявил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.



Он напомнил, что с начала пандемии на Донетчине коронавирусом заболели 993 человека. Из них 834 пациента выздоровели, еще 146 — продолжают лечение. Умерли тринадцать заболевших COVID-19.



«87 человек получают амбулаторное лечение и 48 человек находятся в учреждениях охраны здоровья и получают стационарное лечение. У восьми состояние расценивают как тяжелое. Эти люди с пневмонией», — отметил Педенко во время брифинга в Краматорске.



Он констатировал, что область имеет удовлетворительные показатели заболеваемости коронавируса, сейчас темп прироста заболевших невысокий. «Встречаются сейчас вспышки заболеваемости в локальных местах области. Это, пожалуй, связано с сезоном отпусков. Пока что завоза извне не было, регистрируются внутриобластные заболевания. Бить на вспышку не стоит. Но это не исключает соблюдения карантинных мероприятий», — резюмировал чиновник.

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