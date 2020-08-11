ДонОГА: Некоторые дома в «серой зоне» не восстанавливают из-за отсутствия гарантий безопасности

Спасатели не могут начать восстановление жилья в некоторых населенных пунктах «серой зоны» из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой ОГА Игорь Бойко.



Он отметил, что несмотря на то, что режим «тишины» действует вдоль всей линии разграничения, необходимо получать дополнительные гарантии на конкретный объект или населенный пункт, где будут осуществляться работы по восстановлению жилья.



«К сожалению, некоторые населенные пункты, такие, как Травневое, Гладосово, окрестности поселка Зайцево, у Авдеевки — до сих пор там нет такого режима тишины, и там работы не выполняются. Мы готовы туда зайти, сотрудники ГСЧС находятся в ожидании, но запустить их туда мы не можем, потому что никто не дает гарантий безопасности», — сказал Бойко в ходе брифинга в Краматорске.



В то же время, он констатировал позитивную динамику в восстановлении коммуникаций: «Вода Донбасса» и ДТЭК получают дополнительные гарантии безопасности для работы в «серой зоне», — отметил Бойко.



В Донецкой области на сегодня восстановлением домов в «серой зоне» занимаются 200 сотрудников ГСЧС.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.