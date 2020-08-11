ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы

Миссия ОБСЕ зафиксировала 5 августа вертолет типа Ми-8/Ми-17 у неподконтрольного участка украино-российской границы в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«5 августа в 11:45 КН на КПП «Гуково» зафиксирован вертолет типа Ми- 8 / Ми17, летевший с северо-востока на восток на высоте 200–300 м и на расстоянии примерно 1000 м от пропускного пункта», — говорится в отчете.



По данным миссии, вертолет оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока находился в зоне видимости.