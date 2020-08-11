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Начальник ГУР Минобороны считает, что нужно усилить разведку на Донбассе

11 августа 2020, 19:05

Начальник ГУР Минобороны считает, что нужно усилить разведку на Донбассе

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов считает, что нужно нарастить разведку на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Краткосрочные цели очевидны. Прежде всего, это резкая интенсификация нашей разведки по линии разведения войск на Донбассе. Мы должны тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации», — сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что «президентский мирный план — это основа основ сегодняшнего дня».

Среди других задач Буданов назвал повышение уровня технической, технологической и управленческой готовности ГУР. Он также отметил необходимость перестройки форматов аналитической работы.

«Ещё одно направление — разработка, по сути, в онлайн-режиме, детальных сценариев наших ответов на те или иные внешние и внутренние раздражения», — сказал начальник ГУР.

Буданов был назначен на должность начальника ГУР МО указом президента Зеленского 5 августа 2020 года.

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