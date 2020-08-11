На КПВВ «Новотроицкое» оштрафовали 4 человек за незаконное пересечение границы

10 августа на подконтрольную территорию прибыли несколько человек, которые пересекали русско-украинскую границу через неофициальные пункты пропуска. На всех нарушителей пограничники составили протоколы. Об этом в комментарии «Вільному радіо» рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.



«На КПВВ "Новотроицкое" оштрафовали 4 граждан, которые хотели проехать на контролируемую правительством территорию, за то, что ранее они пересекали российско-украинскую границу через недействующие пункты пропуска. За нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории их оштрафовали — общая сумма штрафа 6800 гривен», — сообщил он.



Помощник главы ГПСУ Андрей Демченко отметил, что такие случаи являются нарушением правил пересечения государственной границы Украины. За такие действия предусмотрена административная ответственность — ст. 204 Административного кодекса.



«При пересечении границы пограничники фиксируют не только, когда состоялся въезд, но и выезд. Мы проводим опрос, уточняем обстоятельства и накладываем штраф», — объяснил он.



По данным журналистов, среди оштрафованных были брат и сестра, которые приехали вместе. На мужчину составили сразу 2 протокола, поскольку он дважды незаконно пересек границу.