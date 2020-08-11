Еврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Европейский союз предоставит макрофинансовую помощь в 3 млрд евро соседним странам-партнерам на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте в Еврокомиссии.



Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдавией, Черногорией, Северной Македонией и Украиной. Переговоры с оставшимися двумя странами этой десятки — Боснией и Герцеговиной и Тунисом — продолжаются.



Выплата средств в рамках этих программ зависит от выполнения предварительных политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства права.



«Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями», — говорится в заявлении.



Для каждого бенифициара предусмотрен свой набор политических условий.



Условия для Украины охватывают более широкий спектр направлений и касаются управления государственными финансами, укрепления администрации и верховенства права, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями.