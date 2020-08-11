Число инфицированных коронавирусом на Донетчине превысило тысячу человек

В Донецкой области уже более тысячи человек заболели коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



За вторник, 11 августа, COVID-19 диагностировали у двадцати одного жителя области. Среди заболевших - ребенок и медработница.



Семь новых случаев выявили в Краматорске, пять в Мариуполе, три в Марьинском районе, по два в Волновахском районе и Славянске и по одному в Угледаре и Лиманской ОТГ.



Отмечается, что среди больных, выявленных 11 августа есть жительница Киева, которая временно пребывала в Донецкой области.



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 1014 случая заболевания коронавирусом: 847 человека выздоровели, 13 — умерли.