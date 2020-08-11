В ЦИК рассказали об условиях, при которых могут состояться выборы у линии соприкосновения

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что первые местные выборы в 10 громадах Донецкой и 8 — Луганской областей, для которых ЦИК ранее определила невозможность их проведения, все же могут состояться при соблюдении определенных условий. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии.



«Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 громадах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020», — заявил глава ЦИК Олег Диденко.



В Центризбиркоме подчеркнули, что ВГА свои выводы о невозможности проведения выборов основывали на позиции целого ряда компетентных органов, в полномочия которых отнесены вопросы безопасности.



Также в ЦИК обращают внимание, что в этой конкретной ситуации Комиссия действовала на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины и законами страны.



8 августа своим постановлением № 160 «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г» ЦИК назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.



В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020г.