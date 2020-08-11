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«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы, разгромив «Базель»

11 августа 2020, 23:51

«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы, разгромив «Базель»

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл швейцарский «Базель» в четвертьфинале Лиги Европы. Матч в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 4:1.

Уже на третьей минуте «горняки» вышли вперед после гола Жуниора Мораеса. Через 20 минут Тайсон удвоил преимущество «Шахтера». На 75-й минуте Алан Патрик сделал счет 3:0, реализовав пенальти. Додо забил четвертый мяч в ворота «Базеля» на 88-й минуте. На второй добавленой минуте за швейцарцев отличился Рикки ван Волфсвинкел.

В полуфинале украинский клуб сыграет с итальянским «Интером» 17 августа в Дюссельдорфе. В еще одном матче 1/2 финала испанская «Севилья» встретиться с английским «Манчестер Юнайтед».
 
Лига Европы со стадии 1/4 финала в этом сезоне проходит в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. Победитель каждой пары определяется в одном матче. Все игры проходят в Германии.

Финал турнира состоится 21 августа в Кельне.

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