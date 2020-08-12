Штаб ООС рассказал о двух нарушениях «режима тишины»

Пророссийские боевики дважды в течение вторника нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.



В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия боевики выстрелили у Широкино.



С начала текущих суток, 12 августа, украинская сторона зафиксировала «одну вражескую провокацию». Подчеркивается, что недалеко от Марьинки со стороны незаконных вооруженных формирований прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.