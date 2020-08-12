Жителя Черкасс будут судить за участие в «ЛНР»

Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении лица, участвовавшего в деятельности группировки «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Досудебное расследование проходило заочно. Ему инкриминируют участие в организации «Луганская Народная Республика», которая признана террористической, (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса).



Следствие установило, что местный житель, находясь на временно неподконтрольной территории Луганской области, с декабря 2018 года проходит военную службу на должности водителя-наводчика танка танкового батальона незаконного вооруженного формирования.



В связи с сокрытием от следствия на оккупированной территории, он объявлен во всеукраинский розыск и судом предоставлено разрешение на его задержание.



Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.