На севере Донецкой области снова проблемы с водоснабжением из-за аварии

Временно приостановлено водоснабжение нескольких городов на севере Донецкой области из-за повреждения магистрального водовода второго Донецкого водовода диаметром 1400 мм. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».



Там уточнили, что повреждение было обнаружено в 2:30 ночи.



В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в города Дружковку и Константиновку, а также в поселок Щербиновку, которых относится к Торецку. Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск.

Второй донецкий водопровод — единственный источник водоснабжения для городов: Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 километров этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.



В начале августа Торецк почти на неделю остался без водоснабжения из-за прорыва на водовое в «серой зоне».