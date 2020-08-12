 «ДНР»: Число случаев коронавируса возросло до 1980

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 17 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Уточняется, что два случая заболевания COVID-19 обнаружены у прибывших с подконтрольной Украине территории. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них трое — медицинские работники.



Кроме того, за сутки из больниц были выписаны 37 выздоровевших.



За все время пандемии «ДНР» признает 1980 случая COVID-19. Из них 938 пациент выздоровел, а 113 человек умерли. Продолжают болеть 929 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 1014 случаев COVID-19.