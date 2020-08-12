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«Рискованный эксперимент на людях». Российскую вакцину от коронавируса раскритиковали на Западе

12 августа 2020, 11:03

«Рискованный эксперимент на людях». Российскую вакцину от коронавируса раскритиковали на Западе

Регистрацию вакцины от коронавируса в России подвергли критике в мире.

Так, в Белом доме заявили, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний. Помощница президента США Келлиан Конвей заявила, что в ее стране более строгие требования к разработке вакцин.

«Эти стандарты определяются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так. <...> Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему даже не дошли до этого», — сказала Конвей в эфире Fox News.

Подвергли критике российских подход и в Германии, передает DW. Глава Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард заявил, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний — «это рискованный эксперимент на людях».

«Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения», — считает Райнгард.

В свою очередь, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха, который в Германии выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин, Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины. Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения предостерегает от поспешной регистрации вакцин. По его словам, даже в условиях пандемии
надо обязательно тщательно пройти все этапы испытания и проверки.

В министерстве здравоохранения Германии отметили, что в Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, «полученные во время клинических исследований, которые подтверждают ее эффективность и безопасность». Представительница ведомства также обратила внимание на «особое значение» третьей — последней — клинической фазы.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ждут возможности проанализировать информацию об испытаниях российской вакцины, передает РБК.

В организации отметили, что исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

В мире действует более 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Над созданием вакцины работают фармацевтические компании и научные институты в США, Германии, Великобритании, Франции, Китае и других странах.

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