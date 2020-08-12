В Беларуси во время протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали 9 украинцев

В Беларуси во время акций протеста, начавшихся после выборов президента, задержали 9 граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца. Об этом сообщает «Суспiльне» со ссылкой на данные министерства иностранных дел Украины.



По информации посольства Украины в Беларуси, известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан и в посольство не обращался.



Также украинское посольство в Беларуси получило сообщение о задержании в городе Витебск 9 граждан Украины в связи с «административными правонарушениями». «По результатам принятых посольством мероприятий, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи», — отметили в МИД.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста. Белорусские силовики применяют силу к демонстрантам, происходят стычки.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.



В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тысяч человек в ночь на 10 августа и более 2 тысяч — в ночь на 11 августа.