Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
Кондиционеры действительно могут способствовать распространению коронавируса. При этом они не могут быть источником этой инфекции. О том как себя обезопасить во время пандемии, смотрите в этом видео «НД».
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