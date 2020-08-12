В ВСУ выявили 34 новых случая COVID-19

За минувшие сутки коронавирус выявили у 34-х сотрудников и военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Десять человек госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Черновицкий военный госпиталь, Владимир-Волынскую ЦРБ и Житомирскую ЦРБ.



Еще 24 человека лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область — 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Одесская область — 5 военнослужащих, Киевская область — 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Харьковская область — 1 военнослужащий и Ивано-Франковская область — 1 сотрудник ВСУ).



По состоянию на 12 августа коронавирусом в ВСУ болеют 322 человека. С начала пандемии 712 человек выздоровели, летальных исходов — 6.