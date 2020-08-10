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В Луганской ОГА выявили COVID-19. В здании введены ограничения

Обновлено
12 августа 2020, 12:45

В Луганской ОГА выявили COVID-19. В здании введены ограничения

В здании Луганской облгосадминистрации, которое находится в Северодонецке, на 14 дней введенные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении на сайте ОГА.

В пресс-службе облгосадминистрации «Новостям Донбасса» пояснили, что документ был подписан исполняющей обязанности председателя ОГА Наталией Романенко, так как глава администрации Сергей Гайдай находится в отпуске.

Ограничительные меры объясняются тем, что в здании ОГА были зарегистрированы «случаи заболевания». Кто именно заболел и количество таких случаев в документе не уточняется.

В пресс-службе ЛугОГА «НД» отметили, что диагноз COVID-19 подтвержден у одного из чиновников.

В частности, главой области предписано на две недели ограничить доступ посторонних лиц в здание. Также вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов. Указанные мероприятия будут проводиться режиме телефонных или видеоконференций.

Ежедневно в начале и середине рабочего дня будет проводиться температурный скрининг работников облгоадминистрации, а также опрос о состоянии их здорвья. Также запланирована дезинфекция помещений.

По возможности, работники будут переведены на удаленный режим работы.

С начала пандемии в Луганской области, без учета неподконтрольной территории, коронавирус выявили у 167 человек. Из них выздоровели — 118, один человек умер.

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