Кабмин внес изменения в адаптивный карантин

Кабинет министров внес изменения в адаптивный карантин в части критериев распределения регионов на четыре зоны опасности коронавируса. Соответсвующее рещение с доработкой в однодневный срок было принято на сегодняшнем заседании правительства.



Теперь уровень заболеваемости будет определяться по трем показателям:

заполненность коек;

уровень тестирований;

уровень новых заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Среднее количество тестирований должно быть не менее чем 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней.



Показатель заболеваемости не должен превышать базовый уровень — 40 случаев на 100 тысяч населения в течение 14 дней.



Если заполняемость коек более 50%, то на этой территории вводится оранжевый уровень. Если больше 75% — красный.



Комиссия принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые 7 дней. Решение об ослаблении уровня опасности не может быть пересмотрено раньше, чем через 14 дней.

С 1 августа в Украине были введены новые правила адаптивного карантина. Регионы поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.