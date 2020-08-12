В МВД Беларуси сообщили о применении милицией огнестрельного оружия на акции протеста. Но потом отредактировали сообщение

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в Бресте во время акции протеста 11 августа сотрудники милиции применили огнестрельное оружие.



«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — написала Чемоданова в Telegram-канале.



Позже пост был отредактирован, из него исчезло слово «огнестрельное».



«Еврорадио» опубликовало диагноз, который, как утверждается, поставили пострадавшему в Бресте. «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание», — говорится в диагнозе.



По данным медиков, в результате акций 9-11 августа в больницы Бреста обратились около 100 человек. 23 из них госпитализировали, некоторым потребовались операции.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста. Белорусские силовики жестко разгоняют протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. За три дня в стране были задержаны около 6 тысяч человек, как минимум 250 госпитализированы, один протестующий погиб.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.



