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Кулеба: Формула Штайнмайера реализуется в случае соответствия интересам Украины

12 августа 2020, 15:37

Кулеба: Формула Штайнмайера реализуется в случае соответствия интересам Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина выполнит условия формулы Штайнмайера, если это будет отвечать украинским государственным интересам. Об этом он заявил в интервью «Новому времени».

«Мы сейчас занимаемся безопасностью, но готовы двигаться путем выполнения политической части Минска, безусловно, и формула Штайнмайера является его частью. Если мы будем видеть, что комплексное решение, на которое мы выходим, будет отвечать интересам Украины, то почему бы и нет?» — объяснил Кулеба.

В то же время чиновник отметил, что безопасностная часть договоренностей является ключевой, и если она не будет соблюдена, то перспектива для переговоров на политическом треке исчезнет.

«Сейчас у нас действительно есть ситуация, когда нет ни раненых, ни погибших на фронте. Это означает, что безопасностная часть начинает работать, и это очень важно. Если работает безопасностная часть, тогда можно переходить к политической части, это следующий шаг, и мы всегда об этом говорили. Как в известном фильме и книге: утром безопасность, в обед безопасность, вечером — политика», — сказал глава украинского МИД.

Формула Штайнмайера предусматривает введение «особого статуса» Донбасса в украинское законодательство. Осенью 2019 года Украина в Трехсторонней контактной группе согласовала формулу Штайнмайера.

В июне 2020 года Офис президента Украины подготовил правки в уже существующий законопроект об «особом статусе» Донбасса, которые, в частности, касаются статьи, предусматривающей имплементацию формулы Штайнмайера.

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