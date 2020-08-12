Кабмин перераспределил миллиард гривен для регионов с наибольшим числом переселенцев

Более миллиарда гривен государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры перераспределены на области, принявшие наибольшее количество переселенцев. Такое решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании правительства.



Средства в сумме 1,1 миллиарда гривен будут распределены местным бюджетам на реализацию 243 проектов в рамках «Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины» на 2020 год.



Программа ориентирована прежде всего на области, принявшие наибольшее количество переселенцев, поэтому средства будут направлены в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Киевскую, Херсонскую, Одесскую и Полтавскую области.



Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов уточнил, что средства будут распределены на реконструкцию и капитальный ремонт заведений здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественных центров, центров предоставления административных услуг.