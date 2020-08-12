Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под стражей в СИЗО музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщают «Ґрати» из зала суда.
Суд также отказал поручителям музыканта-спецназовца.
В зал суда прессу не пустили из-за карантинных мер.
Около сотни людей пришли поддержать Антоненко, и встретили решение суда криками «Ганьба!».
Источник: «Ґрати»
Вчера, 11 августа, Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест.
Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.
По версии следствия, Андрей Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Утверждается, что ночью Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль, в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.