Дело Шеремета: Антоненко оставили под арестом

Андрей Антоненко на заседании суда 12 августа. Источник: «Ґрати»

Киевский апелляционный суд оставил под стражей в СИЗО музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщают «Ґрати» из зала суда.



Суд также отказал поручителям музыканта-спецназовца.



В зал суда прессу не пустили из-за карантинных мер.



Около сотни людей пришли поддержать Антоненко, и встретили решение суда криками «Ганьба!».

Источник: «Ґрати»



Вчера, 11 августа, Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.



По версии следствия, Андрей Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Утверждается, что ночью Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль, в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.