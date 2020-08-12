МИД Украины пока не готов оценить результаты выборов в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за ситуацией с протестами в Беларуси, но пока не готово дать оценку результатам состоявшихся там президентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается. Как вы знаете, Украина пока официально не давала оценку именно результатам выборов в Белоруссии», — сказал он в эфире «Радио НВ».



Кулеба добавил, что пока Украина только дала оценку «событиям в Беларуси». «Мы осуждаем насилие, призываем освободить задержанных, призываем власти к диалогу с обществом», — сказал он.



Глава МИД пожелал «белорусским соседям» на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти «общественный баланс», который обеспечит суверенность и независимость страны.



«Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки», — подчеркнул он.



Кулеба не стал отвечать на вопрос, поздравит ли президент Владимир Зеленский с победой на выборах Александра Лукашенко.

В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста. Белорусские силовики жестко разгоняют протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. За три дня в стране были задержаны около 6 тысяч человек, как минимум 250 госпитализированы, один протестующий погиб.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.