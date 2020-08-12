Путин и Макрон обсудили Украину: договорились продолжать «нормандский формат»

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в среду провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, передает пресс-служба Кремля.



Главы государств обсудили, в том числе, вопросы урегулирования ситуации в Украине. Макрон и Путин позитивно оценили подписание Трехсторонней контактной группой «Мер по усилению режима прекращения огня».



Путин в очередной раз указал на важности прямого диалога Киева с группировками «ДНР/ЛНР».



«Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении.



Также лидеры условились продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата».

В конце июля в СМИ появилось письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором он якобы назвал переговоры на уровне политсоветников «нормандской четверки» бессмысленными, и предложил от них отказаться.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о сворачивании переговорного процесса по Донбассу речи не идет, а обратное утверждение — передергивание в СМИ.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал письмо Козака частью дипломатической игры и добавил, что переговоры в «нормандском формате» продолжаются.