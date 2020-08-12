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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

12 августа 2020, 22:47

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 21-го жителя подконтрольной властям территории Донецкой области. Среди заболевших — ребенок и медработница. Семь новых случаев выявили в Краматорске, пять — в Мариуполе, три — в Марьинском районе, по два в Волновахском районе и Славянске и по одному в Угледаре и Лиманской громаде. С начала пандемии выявлено 1014 случая заболевания коронавирусом: 847 человека выздоровели, 13 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 17 новых заболевших коронавирусом, заявили в группировке «ДНР». Всего группировка признает 1980 случая COVID-19. Из них 938 пациент выздоровел, а 113 человек умерли.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории коронавирус диагностировали у трех жителей Северодонецка и двух жителей Старобельского района. Таким образом, на Луганщине коронавирус зафиксирован у 167 человек. Из них выздоровели — 118, один человек умер.

Коронавирусом заболел один из чиновников Луганской облгосадминистрации в Северодонецке, в связи с чем в здании ОГА введены меры по предотвращению инфекции. В частности, предписано на две недели ограничить доступ посторонних лиц. Совещания, заседания коллегиальных и совещательных органов будут проводиться в режиме телефонных или видеоконференций.

Политика

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в среду провели телефонный разговор, во ходе которого условились продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что Украина выполнит условия формулы Штайнмайера, если это будет отвечать украинским государственным интересам.

Общество

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК «Вагнера», участвовавших в боях на Донбассе. Среди них 9 граждан Украины.

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