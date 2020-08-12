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Появилась петиция с призывом к Зеленскому позволить 18-ти громадам Донбасса проголосовать на выборах

12 августа 2020, 20:34

Появилась петиция с призывом к Зеленскому позволить 18-ти громадам Донбасса проголосовать на выборах

На сайте президента Украины сегодня появилась петиция с требованием восстановить избирательные права граждан, проживающих в 18-ти громадах Донбасса, где ЦИК не объявил местные выборы.

В петиции отмечается, что жители Бахмутского, Волновахского, Мариупольского, Покровского, Северодонецкого и Счастьенского районов объединились, чтобы президент Владимир Зеленский «услышал наш голос и вернул нам наше конституционное право на выбор».

Авторы считают решение ЦИК о непроведении выборов в 18-ти громадах из-за соображений безопасности ошибочным и несправедливым.

«Мы возмущены этим решением, поскольку в наших громадах нет никаких оснований для введения специальных ограничений. В последние годы ситуация на наших территориях стабилизировалась. Наш покой — под надежной защитой военнослужащих и правоохранителей», — говорится в тексте петиции.

На президентских выборах в 2019 году почти 100 тысяч избирателей из перечисленных громад поддержали Зеленского, подчеркивается в петиции.

«Для нас возможность участвовать в выборах — это не только демократическое право, закрепленное в Конституции, но и символ возвращения к мирной жизни, гарантия будущего Украины», — отмечают авторы петиции.

Автором петиции выступил мариупольский активист Богдан Дорошенко.

Для сбора 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом петиции, есть 92 дня.

Вместе с тем в социальных сетях появилось движение «Верните голос Донецкой и Луганской областям»!. По словам секретаря Мариупольского городского совета Степана Махсмы, к движению уже присоединились избиратели из Сартанской громады, Авдеевки, Марьинки и Волновахского района.

«Мы — живем на подконтрольных украинской власти территориях, мы — представители разных громад и территорий. И к нам продолжают присоединяться все, кому важно сохранить свое право голоса. Дайте нам возможность избрать проукраиские силы на местных выборах», — заявил Махсма в обращении к Зеленскому.

8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и 8 — в Луганской. В частности, выборы не состояться в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецком, Станице-Луганской, Попасной, Счастье и др. При этом местные и парламентские выборы проходили в Северодонецке и Лисичанске в 2014 — 2019 годах.

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