Появилась петиция с призывом к Зеленскому позволить 18-ти громадам Донбасса проголосовать на выборах

На сайте президента Украины сегодня появилась петиция с требованием восстановить избирательные права граждан, проживающих в 18-ти громадах Донбасса, где ЦИК не объявил местные выборы.



В петиции отмечается, что жители Бахмутского, Волновахского, Мариупольского, Покровского, Северодонецкого и Счастьенского районов объединились, чтобы президент Владимир Зеленский «услышал наш голос и вернул нам наше конституционное право на выбор».



Авторы считают решение ЦИК о непроведении выборов в 18-ти громадах из-за соображений безопасности ошибочным и несправедливым.



«Мы возмущены этим решением, поскольку в наших громадах нет никаких оснований для введения специальных ограничений. В последние годы ситуация на наших территориях стабилизировалась. Наш покой — под надежной защитой военнослужащих и правоохранителей», — говорится в тексте петиции.



На президентских выборах в 2019 году почти 100 тысяч избирателей из перечисленных громад поддержали Зеленского, подчеркивается в петиции.



«Для нас возможность участвовать в выборах — это не только демократическое право, закрепленное в Конституции, но и символ возвращения к мирной жизни, гарантия будущего Украины», — отмечают авторы петиции.



Автором петиции выступил мариупольский активист Богдан Дорошенко.



Для сбора 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом петиции, есть 92 дня.



Вместе с тем в социальных сетях появилось движение «Верните голос Донецкой и Луганской областям»!. По словам секретаря Мариупольского городского совета Степана Махсмы, к движению уже присоединились избиратели из Сартанской громады, Авдеевки, Марьинки и Волновахского района.



«Мы — живем на подконтрольных украинской власти территориях, мы — представители разных громад и территорий. И к нам продолжают присоединяться все, кому важно сохранить свое право голоса. Дайте нам возможность избрать проукраиские силы на местных выборах», — заявил Махсма в обращении к Зеленскому.

8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и 8 — в Луганской. В частности, выборы не состояться в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецком, Станице-Луганской, Попасной, Счастье и др. При этом местные и парламентские выборы проходили в Северодонецке и Лисичанске в 2014 — 2019 годах.