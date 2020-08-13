Штаб ООС зафиксировал четыре нарушения «режима тишины» за сутки

Пророссийские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе 12 августа. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — отмечается в сообщении.



В штабе ООС уточнили, что неподалеку Марьинки и Пивденного отмечено несколько автоматических очередей из стрелкового оружия со стороны боевиков, а у Зализного использовался автоматический станковый гранатомет. Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки.



«С начала текущих суток, 13 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано», — подытожили в украинском штабе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.