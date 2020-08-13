В Украине установлен новый антирекорд: 1592 заболевших коронавирусом за сутки

В Украине за минувшие сутки выявлено 1 592 заболевших коронавирусом, что является абсолютным антирекордом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Кроме того, за сутки 530 человек выздоровели, а 22 — умерли.



За все время пандемии в Украине подтверждено 86 140 случаев заболевания COVID-19. Из них 46 216 человек выздоровели, а 1 992 — скончались. Продолжают болеть 37 932 человека, что на 1 040 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции за сутки зафиксировано в Харьковской области (209), во Львовской (166), в Ивано-Франковской (138), Киеве (133), в Черновицкой области (130), в Одесской области (114).



Вчера сообщалось о 1 433 новых заболевших COVID-19, 11 августа сообщалось о 1 158 новых инфицированных; 10 августа — о 1 008 заболевших, 9 августа — о 1 199 инфицированных, 8 августа был установлен предыдущий антирекорд — 1 489 новых заразившихся за сутки.