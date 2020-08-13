«ЛНР»: Число инфицированных COVID-19 выросло до 626 человек

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории по состоянию на утро 13 августа зарегистрировано 626 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает так называемый «минздрав».



Утверждается, что выписаны полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 594 человека.



За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.



Последний раз группировка обнародовала данные о заболевших 9 августа – сообщалось о 624 случаях заболевания коронавирусом.