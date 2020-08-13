Боец отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания в зоне ООС на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север».



«Обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины», — указано в сообщении.



Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким умершего разведчика.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.



Украинские власти и военное командования заявляют, что с начала перемирия в рядах вооруженных сил не было погибших и раненых в результате обстрелов боевиков.