«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа

Группировка «ДНР» намерена открыть свой пункт пропуска «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа. Об этом сообщает так называемы штаб «ДНР» по борьбе с коронавирусом.



Отмечается, что пропуска будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В тоже время КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00.



Для въезда на подконтрольную «ДНР» территорию необходимо разрешение «межведомственного штаба», а для выезда — регистрация (прописка) на подконтрольной Украине территории. При этом все лица, прибывшие в отдельные районы Донецкой области, подлежат обязательной обсервации в учреждениях здравоохранения не менее 14 дней.



В свою очередь прибывшие на подконтрольную Украине территорию обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений Донецкой области.



«ДНР» открывает своей пункт пропуска «Еленовка» только по понедельникам и пятницам.