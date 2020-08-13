«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти

В отдельных районах Донецкой области число заболевших коронавирусом увеличилось до 2015. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 65 лет и женщина в возрасте 91 года. Об этом сообщает так называемый «минздрав» группировки «ДНР».



За минувшие сутки выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. Утверждается, что четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из подконтрольной украинской власти территории. Другие случаи обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них пятеро - медработники.



За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 20.



Всего по состоянию зарегистрировано 115 летальных случаев. На лечении находится 942 пациента, выписаны – 958 человек.