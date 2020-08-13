МВД Беларуси сообщило о 7 тысяч задержанных за 4 дня

В ночь на 13 августа во время акций протеста в Беларуси силовики задержали 700 человек. За четыре дня протестов задержаны около 7 тысяч человек. Об этом заявляет пресс-служба МВД Беларуси.



В ведомстве считают, что «беспорядки утратили массовость», но «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».



Утверждается, что с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из которых 28 госпитализированы.



За четыре дня протестов МВД сообщило о 7 тысячах задержанных. 9 августа задержали около 3 тысяч человек, 10 числа — более двух тысяч, 11 августа— больше тысячи.



С 9 августа в стране проходят протесты из-за выборов президента. Участники акций выстраиваются в живые цепи, перекрывают дороги, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.