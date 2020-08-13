Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

МВД Беларуси сообщило о 7 тысяч задержанных за 4 дня

13 августа 2020, 11:31

МВД Беларуси сообщило о 7 тысяч задержанных за 4 дня

В ночь на 13 августа во время акций протеста в Беларуси силовики задержали 700 человек. За четыре дня протестов задержаны около 7 тысяч человек. Об этом заявляет пресс-служба МВД Беларуси.

В ведомстве считают, что «беспорядки утратили массовость», но «уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».

Утверждается, что с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, из которых 28 госпитализированы.

За четыре дня протестов МВД сообщило о 7 тысячах задержанных. 9 августа задержали около 3 тысяч человек, 10 числа — более двух тысяч, 11 августа— больше тысячи.

С 9 августа в стране проходят протесты из-за выборов президента. Участники акций выстраиваются в живые цепи, перекрывают дороги, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

ТЕГИ

Места
Беларусь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
10:26
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа
09:11
«ЛНР»: Число инфицированных COVID-19 выросло до 626 человек
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:13
Красный Крест направил 45 тонн гуманитарной помощи для ОРДЛО
10:27
 «ДНР»: Число случаев коронавируса возросло до 1980
17:23
ОБСЕ зафиксировала вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
14:00
«ДНР» присвоила донецкому техникуму имя Захарченко
10:56
В МИД ФРГ считают невозможным проведение выборов в ОРДЛО
10:14
«ДНР» сообщила о двух умерших и 30 заболевших коронавирусом за сутки
22:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:24
«ЛНР» приговорила жителя Кадиевки к 7 годам тюрьмы за попытку убийства «военнослужащего»
15:10
День открытой «Еленовки»: в сторону Донецка днем прошли более 150 человек
12:37
«ЛНР»: В Перевальском районе ребенок подорвался на гранате
10:09
«ЛНР» сообщила о пострадавшем в результате взрыва
все новости
12:01
Украина требует от Беларуси освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева 
11:50
В Луганской области – четверо новых заболевших коронавирусом
11:42
Зеленский назвал темы первого заседания ТКГ при участии Кравчука
11:31
МВД Беларуси сообщило о 7 тысяч задержанных за 4 дня
11:26
Кулеба: Украина отреагирует на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
10:47
Власти Беларуси до сих пор не сообщили Украине о местонахождении задержанных украинцев
10:26
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа
09:39
Из-за неосторожного обращения с оружием на Донбассе погиб военный — ОТГ «Север»
09:32
Против задержанных в Минске украинских правозащитников «Восток SOS» открыли уголовное дело
09:11
«ЛНР»: Число инфицированных COVID-19 выросло до 626 человек
08:51
В Украине установлен новый антирекорд: 1592 заболевших коронавирусом за сутки
08:30
Штаб ООС зафиксировал четыре нарушения «режима тишины» за сутки
08:00
В Донецкой области сообщили о новой смерти из-за коронавируса и 29 заболевших за день
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция